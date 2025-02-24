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Глава Вологодской области обратился к «бесноватым провокаторам» из-за фейка

Глава Вологодской области Филимонов пригрозил провокаторам из-за фейка о нем
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Вологодской области Георгий Филимонов обратился к «бесноватым провокаторам» из-за публикаций фейков со его участием. Обращение политик разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, провокаторам, которые пускают слухи, не следует «совать пальцы в розетку», а также лгать и сеять смуту среди населения. По его словам, причиной подобного поведения является слабость и безысходность.

«Хватит галлюцинировать, займитесь делом», — заявил Филимонов.

Глава области поблагодарил граждан, которые направляли ему письма поддержки и говорили добрые слова.

До этого управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило, что злоумышленники начали активно использовать фейковые видео с главами российских регионов. По данным руководителя рабочей группы по регулированию дипфейков при Минцифры РФ Валерия Сидоренко, цели распространения ложной информации могут быть разными, начиная от фишинга и заканчивая введением граждан в заблуждение.

Ранее россиянам рассказали о популярных сценариях мошенничества с применением ИИ.

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