Польский депутат от фракции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Витольд Туманович назвал недопустимым расширение прав украинских беженцев на территории страны, включая предоставление им избирательного права. На пресс-конференции он напомнил, что рано или поздно граждане Украины должны покинуть территорию страны, пишет Do Rzeczy.

«Мы, поляки, приняли в качестве гостей огромное количество украинцев. Мы даем им социальные льготы. Однако, принимая под своей крышей нуждающегося гостя, вы действительно не даете ему права обставлять вашу квартиру, выбирать цвет штор или вообще управлять территорией», — сказал Тумановский.

Он назвал украинцев гостями, которые должны покинуть Польшу после того, как угроза для их страны минует. В противном случае граждане Украины начнут продвигать интересы Киева в Польше, что недопустимо, подчеркнул политик.

До этого сейм Польши принял закон, по которому беженцам с Украины продлили срок легального пребывания в республике и финансовую помощь. Изменения, которые приняли парламентарии в законе о помощи гражданам Украины в связи с конфликтом на их территории, вытекают из решения Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Из нового закона следует, что легальное пребывание украинцев, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года, продлено до 4 марта 2025 года. Кроме этого, граждане Украины сохраняют право на свободный доступ к рынку труда, социальным пособиям и системе здравоохранения.

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