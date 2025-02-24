Женщины чаще мужчин скрывают свои накопления от семьи

В России женщины чаще мужчин держат в секрете от семьи свои накопления

Более половины опрошенных россиян (55%) открыто говорят о своем доходе со всеми членами семьи. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

21% респондентов делятся этой информацией лишь с некоторыми родственниками, а скрытность в отношении дохода проявляют 13% участников опроса. При этом информацию о размере доходов чаще скрывают женщины, чем мужчины (16% против 10%).

27% опрошенных, откладывающих часть дохода на личные нужды, выделяют на это до 10% своего заработка. Чуть меньше людей (17%) откладывают от 10 до 30%. 9% участников исследования выделяют на нужды от 30 до 50% заработка, а 7% удается запасать больше половины ежемесячного дохода.

А вот о накоплениях на личные нужды рассказывают всем домочадцам уже 47% опрошенных, 18% же доверяют эту тайну только некоторым членам семьи. И значительная часть (38%) предпочитает держать свои сбережения в секрете, причем среди женщин таких больше (41%), чем среди мужчин (17%).

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