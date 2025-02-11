В МВД назвали подмену голоса руководителя самой серьезной проблемой

В МВД заявили, что подмена голоса руководителя стала самой серьезной проблемой

В России подмена голоса руководителя стала самой серьезной проблемой. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в беседе с aif.ru, комментируя применение дипфейков аферистами.

«Самая серьезная угроза — подмена голоса руководителя», — отметил он и подчеркнул, что с развитием технологий 5G качество дипфейков будет только улучшаться.

В издании уточнили, что 21% компаний пострадали от мошенничества с применением этого инструмента.

В январе газета «Известия» писала, что звонки с использованием дипфейков являются одним из самых опасных методов мошенничества. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в текущем году это число может возрасти еще в десятки раз. Аферисты могут позвонить потенциальной жертве, представившись «близким родственником» или «начальником».

Кроме того, злоумышленники используют и видеозвонки с использованием дипфейков в реальном времени. Также они могут прислать в мессенджер Telegram несуществующее сообщение в формате «кружочка» и обмануть пользователей.

Ранее сообщалось, что в РФ дипфейки хотят признать отягчающим обстоятельством при мошенничестве.