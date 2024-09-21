Помидоры выросли в водосточной трубе в центре Петербурга

Помидоры выросли в водосточной трубе одного из детских садов в центре Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, куст помидоров вырос в водосточной трубе детского сада, расположенного в Центральном районе города. Его заметил мужчина, который сфотографировал необычную находку и выложил кадры в соцсети.

В беседе с «Фонтанкой» он предположил, что семечко могла занести птица, а листья в трубе не дали ему провалиться. Таким образом, куст вырос абсолютно естественным образом, получая солнце и влагу.

«Теперь все дети ждут, пока созреют помидоры», — рассказал собеседник издания.

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