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Помидоры выросли в водосточной трубе в центре Петербурга

В центре Петербурга в водосточной трубе выросли помидоры

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/VK

Помидоры выросли в водосточной трубе одного из детских садов в центре Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, куст помидоров вырос в водосточной трубе детского сада, расположенного в Центральном районе города. Его заметил мужчина, который сфотографировал необычную находку и выложил кадры в соцсети.

В беседе с «Фонтанкой» он предположил, что семечко могла занести птица, а листья в трубе не дали ему провалиться. Таким образом, куст вырос абсолютно естественным образом, получая солнце и влагу.

«Теперь все дети ждут, пока созреют помидоры», — рассказал собеседник издания.

До этого жительница Омской области нашла редкий гриб необычной формы. В комментариях один из подписчиков паблика рассказал, что это Mutinus ravenelii, или «сморчок вонючий».

Ранее уникальный фиолетовый гриб нашла жительница Нижегородской области.

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