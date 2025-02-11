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Россиянка избивала семилетнего сына-диабетика за любовь к сладкому вместо походов к врачу

Во Владимирской области у нерадивой матери изъяли семилетнего сына-диабетика
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Ольга Цветцих/Unsplash

Во Владимирской области нерадивая мать избивала семилетнего сына-диабетика и не водила его к врачу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в поселке Содышка Суздальского района. Стражи порядка установили, что проживающий там семилетний мальчик с серьезным диагнозом не посещает образовательных организаций, в том числе дошкольных. Кроме того, страдающий сахарным диабетом ребенок нуждается в медицинском наблюдении, однако мать ни разу не водила его к врачу с 2023 года.

Женщина запрещала мальчику есть продукты с сахаром и избивала его за самовольное употребление такой еды. Также, находясь в состоянии опьянения, мать наносила ребенку побои и за другие провинности.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением. Мальчика изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение.

Ранее отец привязал 15-летнюю дочь к дереву и оставил на 24 часа.

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