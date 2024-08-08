Девушка ударила младенца во время онлайн-трансляции в Махачкале

В Махачкале мать троих детей ударила младенца во время онлайн-трансляции. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

По информации Telegram-канала, девушка продемонстрировала жестокое обращение с младенцем во время онлайн-трансляции. На записи видно, как она шлепает новорожденного, а затем резко трясет его.

По предварительным данным, героиня видео воспитывает троих детей. Кроме того, она якобы употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области направил запросы в органы опеки, чтобы установить личность женщины, которая обматерила свою трехлетнюю дочь в прямом эфире. Отмечается, что россиянку уже лишили родительских прав на старшего ребенка, которого определили в приемную семью.

Ранее в России запретили треш-стримы.