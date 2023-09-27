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Родителям перечислили пять навыков, которыми должен овладеть ребенок до школы

Нейропсихолог Ковалевская: дети до школы должны научиться самостоятельности

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Shutterstock

Будущие первоклассники перед школой прежде всего должны научиться самостоятельности и самоорганизации. Об этом kp.ru рассказала нейропсихолог и педагог-методист Плюс Детям Александра Ковалевская.

В частности, по ее словам, у ребенка должна будет сформироваться привычка выполнять домашние задания, собирать форму для физкультуры в день занятия. Чтобы развивать эти умения, можно разделить с ребенком обязанности по дому. Помимо этого, можно предложить ему самому спланировать свой распорядок дня и выделить время на занятия, развлечения и домашние дела.

Следующие навыки, которые важно будет получить, — коммуникабельность и эмоциональный интеллект. Родителям важно находиться в контакте с ребенком и обсуждать все, что происходит с ним. Кроме того, нельзя стыдить ребенка за его чувства в момент их проживания, их наоборот нужно обсудить и придумать, как, например, можно справиться с грустью.

Нейропсихолог продолжила, что в детях должны развиваться также логика и мышление. Для этого можно играть с ребенком в «верю — не верю», «съедобное-несъедобное», собирать конструкторы и паззлы. Помимо этого, важно не забывать про речь и память — в этом поможет чтение вслух и пересказ любимых сказок, можно также повторять скороговорки.

Последний навык, который важен для будущих первоклассников, — усвоение информации. Родителям важно разобраться, как ребенок лучше учится, — на примерах из реальной жизни или ему проще написать что-то на бумаге. Универсальным способом могут стать развивающие игры, которые не просто заставляют ребенка решать задачи, но и позволяют учиться вместе с любимыми персонажами.

Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Стелла Хамхоева до этого говорила, что питание школьников важно организовывать так, чтобы с едой они получали качественные углеводы, жиры и белки.

Ранее преподаватель напомнила, сколько времени должно уходить у школьников на домашнюю работу.

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