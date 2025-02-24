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«Рискованно и неоправданно»: россиян призвали отказаться от самолечения

Врач Бережная: самолечение – это очень рискованно даже при заражении обычным ОРВИ
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Depositphotos

Самолечение – это очень рискованный и неоправданный подход к здоровью, который даже при заражении банальными респираторными вирусами грозит серьезными последствиями для здоровья. Важно помнить, что вирусы продолжают мутировать, поэтому необходимо вовремя определять, чем именно болен человек, подчеркнула в беседе с RT врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC), к. м. н. Марина Бережная.

«После пандемии COVID-19 опасность самолечения и самодиагностики стала очевидной, но не для всех. Кроме того, известные человечеству вирусы продолжают мутировать — и некоторые штаммы представляют серьёзную опасность», — объяснила врач.

При заражении нужно обращаться в больницу для тщательной диагностики и лечения, которое будет построено под данный конкретный возбудитель. Очень опасно самостоятельно назначать себе препараты, особенно если речь идет об антибиотиках, подчеркнула Бережная. Их неправильное применение приводит к созданию устойчивых к препаратам бактерий, при этом на вирусы антибиотики никак не влияют. В результате человек не выздоравливает, но полезные бактерии в его организме погибают, что делает его иммунитет слабым и уязвимым, пояснила врач.

Она призвала россиян обращаться в больницу при первых признаках ОРВИ, подчеркнув, что вовремя начатое правильное лечение – это гарантия выздоровления без последствий.

Напомним, накануне сообщалось, что москвичи пожаловались на сильный вирус, который распространяется по столице. По их словам, они наблюдали у себя температуру под 40, сильный кашель и насморк. Медэксперты выявили в анализах у заболевших наличие вирусной инфекции, причем большинство случаев заражения в столице связано с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди которых большинство – риновирусы.

Россиянам ранее рассказали, как защититься от вирусов в эпидемический сезон.

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