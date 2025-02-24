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Россиянам рассказали, как защититься от вирусов в эпидсезон

Врач Кондрахин: симптомы распространяемого заразного вируса похожи на грипп
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Shutterstock/FOTODOM

Симптомы сильного вируса, на заражение которым начали массово жаловаться жители Москвы, говорят о том, что это может быть грипп, считает врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. В беседе с RT он напомнил о важности вакцинироваться.

Среди основных симптомов пациентов – сильный кашель, боль в горле и высокая температура, что схоже с признаками заражения гриппом, отметил врач.

«Вирусы, которые нас окружают, динамично меняются. Сейчас пришел грипп. Он достаточно тяжело протекает — с высокой температурой, с болями в горле и кашлем. Но это возникает не сразу, а через определенное время, два-три дня [с момента заражения], — пояснил он.

Важно помнить о возможности привиться от гриппа – в этом случае даже если человек заразится, он легче перенесет болезнь за счет наличия антител в организме, подчеркнул Кондрахин. Если же человек не вакцинировался, то лечение в основном включает в себя симптоматическую терапию.

Важно соблюдать и меры профилактики заражения в эпидсезон, в том числе следовать гигиеническим нормам – пользоваться санитайзером, носить маску. Кроме того, врач порекомендовал регулярно промывать нос и полоскать рот, а также по возможности меньше посещать места массового скопления людей. Это все те же требования, которые россияне соблюдали во время пандемии коронавируса, заключил Кондрахин.

Напомним, накануне сообщалось, что москвичи пожаловались на сильный вирус, который распространяется по столице. По их словам, они наблюдали у себя температуру под 40, сильный кашель и насморк. Медэксперты выявили в анализах у заболевших наличие вирусной инфекции, причем большинство случаев заражения в столице связано с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди которых большинство – риновирусы.

Ранее были раскрыты причины февральской вспышки ОРВИ и гриппа.

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