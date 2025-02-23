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Москвичи пожаловались на заразный вирус с неприятными симптомами

MSK1.ru: в Москве пожаловались на серьезный вирус с температурой и кашлем
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Shutterstock/FOTODOM

Москвичи пожаловались на сильный вирус, который распространяется по столице. Об этом сообщило издание msk1.ru.

По словам самих заразившихся, они наблюдали у себя температуру под 40, сильный кашель и насморк. Одна из москвичек пожаловалась, что болеет уже неделю. Причем заразилась не только она, но и ее муж и сын.

«У сына <...> температура 39,6, кашель до рвоты и насморк. У меня температура 38 и дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, нет обоняния и вкуса. Болят глаза, лоб и голова», — отметила она.

У супруга была температура, но после выздоровления остался свистящий кашель.

Медицинские эксперты заявили, что анализы у заболевших показали наличие вирусной инфекции. Большинство случаев заражения в столице связано с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди которых большинство — риновирусы. При такой инфекции пациенты часто сталкиваются с высокой температурой, першением в горле, ознобом и насморком.

Врачи призвали жителей и гостей столицы соблюдать простые меры предосторожности. Сейчас советуют избегать скоплений людей, часто мыть руки и при первых признаках недомогания обращаться за медицинской помощью.

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