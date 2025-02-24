Компания в Китае потребовала от холостых сотрудников «вступить в брак и остепениться»

Компания в Китае потребовала от своих одиноких или разведенных сотрудников вступить в брак, угрожая увольнением. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Компания Shuntian Chemical Group в провинции Шаньдун на востоке Китая, в которой работают более 1200 человек, объявила о политике, которая обещает повысить уровень браков в компании. Компания потребовала от своих холостых сотрудников в возрасте от 28 до 58 лет «вступить в брак и остепениться» до конца сентября этого года. Те, кто не вступит в брак до марта, должны будут написать открытое письмо с самокритикой. Если они не поженятся до конца июня, компания проведет оценку их работы. Если они все еще будут одиноки к концу сентября — их уволят.

Shuntian также одобрила политику, которая подчеркивает традиционные китайские ценности, такие как преданность и сыновняя почтительность.

Такие требования cотрудники назвали несправедливыми, и местное бюро кадровых ресурсов и социального обеспечения провело проверку, и менее чем через день компания сообщила, что отменила их. Ни один сотрудник не был уволен по причине семейного положения, подчеркивает SCMP.

23 февраля сообщалось, что одна из школ на юге Китая собралась ввести телесные наказания для учеников.

Ранее в Китае обнаружили новый коронавирус, который может заражать людей.