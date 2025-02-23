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Школа в Китае собралась ввести телесные наказания для учеников

SCMP: учеников частной школы в Китае будут наказывать линейкой и долгим стоянием
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Zhang Hongxiang/Xinhua/Global Look Press

Частная школа на юге Китая разослала на подпись родителям учеников правила, в которых разрешены телесные наказания для учеников в виде ударов по ладоням или многочасового стояния. Об этом написала газета South China Morning Post (SCMP).

В документе указано, что школьников планируют так наказывать за сон на уроке, невыполнение домашнего задания или плохое поведение. В новых правилах уточнили, что детей можно бить по ладоням указкой или линейкой, но не более 10 раз за один проступок. Наказание стоянием может длиться не более двух часов.

Руководство школы считает, что такие санкции за проступки помогут ученикам быть более осведомленными о необходимости предотвращать ошибки и дети «станут хорошими, законопослушными гражданами». Издание узнало, что если родители не согласятся на такие правила, то их детей переведут в другой кампус.

Ранее юрист объяснил, какое наказание грозит учителю, не выпустившему ребенка в туалет.

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