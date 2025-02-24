Знакомых погибшей на Шри-Ланке россиянки удивили обстоятельства ее гибели

Гибель на Шри-Ланке туристки из Саратова Ольги Перминовой стала «злой шуткой судьбы», так как женщина всегда была предусмотрительной. Об этом рассказала РИА Новости ее знакомая Натали Павлова.

Она назвала Перминову очень доброй, жизнерадостной и заботливой, а кроме того еще и предусмотрительной.

«Невнимательность вообще не про нее, она всегда предусмотрительная была на моей памяти. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку», — заключила женщина.

Другая знакомая Перминовой добавила, что женщина несколько лет назад потеряла мужа — у мужчины остановилось сердце. У Перминовой остался взрослый сын и две внучки.

Трагедия случилась на прошлой неделе. По данным Telegram-каналов, 53-летняя Перминова прилетела на Шри-Ланку и хотела прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля она доехала до станции Бадулла и села в поезд, который следовал в Коломбо Форт.

Когда состав приближался к городу Элла, где находится знаменитый девятиарочный мост, туристка высунулась из вагона, стала фотографироваться, но не заметила камень и ударилась об него головой на полной скорости. От удара женщина сорвалась и выпала из поезда.

Ранее в Турции полиция нашла тело пропавшей россиянки.