В Турции полиция нашла тело пропавшей россиянки

В Турции полиция нашла тело гражданки России, пропавшей неделю назад в провинции Орду на севере страны. Об этом сообщило агентство DHA.

По его информации, 57-летняя Маргарита Караджа пропала после выхода из дома в уезде Алтынорду 8 октября. В тот же день родные россиянки обратились в полицию и сообщили о ее пропаже. Они также распространили информацию через социальные сети, чтобы привлечь внимание общественности.

Полицейские обнаружили тело женщины днем 15 октября в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду.

Информации о причинах ее смерти пока нет. Проводится расследование.

Ранее в Маврикии нашли пропавшую российскую туристку, которая села в машину к местному жителю и пропала.