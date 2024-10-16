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В Турции полиция нашла тело пропавшей россиянки

DHA: в Турции полиция обнаружила тело пропавшей 8 октября россиянки

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Depositphotos

В Турции полиция нашла тело гражданки России, пропавшей неделю назад в провинции Орду на севере страны. Об этом сообщило агентство DHA.

По его информации, 57-летняя Маргарита Караджа пропала после выхода из дома в уезде Алтынорду 8 октября. В тот же день родные россиянки обратились в полицию и сообщили о ее пропаже. Они также распространили информацию через социальные сети, чтобы привлечь внимание общественности.

Полицейские обнаружили тело женщины днем 15 октября в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду.

Информации о причинах ее смерти пока нет. Проводится расследование.

Ранее в Маврикии нашли пропавшую российскую туристку, которая села в машину к местному жителю и пропала.

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