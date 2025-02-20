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Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи

На Шри-Ланке россиянка пыталась сделать селфи во время движения поезда и погибла

Россиянка погибла на Шри-Ланке, когда пыталась сфотографироваться во время движения поезда. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 53-летняя Ольга Перминова прилетела на остров и хотела прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля она доехала до станции Бадулла и села в поезд, который следовал в Коломбо Форт.

Трагедия произошла, когда поезд приближался к городу Элла, где находится знаменитый девятиарочный мост. Туристка в этот момент высунулась из вагона, стала делать селфи, но не заметила камень и ударилась об него головой на полной скорости. От удара женщина сорвалась и упала.

Россиянку госпитализировали с серьезными травмами. Позже Перминова скончалась в больнице города Бадулла.

До этого в Таиланде туриста из России обнаружили мертвым. Выяснилось, что он упал после посещения массажного салона с крутой лестницы.

Ранее в Турции полиция нашла тело пропавшей россиянки.

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