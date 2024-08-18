Россиян предупредили об ответственности за состояние дачных участков

Владельцы дачных участков должны помнить об ответственности за ненадлежащее состояние земли, заявил депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий возглавляет комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Он обратил внимание, что ключевой задачей землевладельцев является демонстрация активного использования своих участков.

Как отметил законодатель, в этом процессе существуют два основных момента. Речь идет о регулярных визитах на участки, а также проведении на них каких-либо работ. При этом, по словам Гаврилова, для поддержания территории в надлежащем состоянии собственникам достаточно время от времени косить траву и избавляться от сорняков.

«Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь», — добавил депутат.

Он пояснил, что Росреестр подготовил законопроект, позволяющий садоводам и дачникам в течение трех лет с момента приобретения заниматься подготовительными работами и благоустройством участков.

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