В российских школах призвали проводить беседы о телефонных мошенниках

С учащимися российских школ необходимо проводить беседы об угрозах телефонных мошенников. Это особенно актуально на фоне того, что преступники переключают свое внимание на детей и подростков. С такой инициативой депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

На фоне всплеска мошенничества в России принимаются меры на разных уровнях, благодаря чему преступникам становится сложнее реализовывать свои планы. Однако важно добиться того, чтобы с самого раннего возраста россияне понимали, какие меры цифровой безопасности важны и как защититься от мошеннических схем, обладали основами финансовой грамотности, подчеркнул Ветров. По его мнению, детям важно доносить эти знания на основе государственного опыта профилактики преступлений.

Депутат призвал министра рассмотреть возможность введения на постоянной основе в школах и других образовательных учреждениях таких бесед, на которых детей будут обучать актуальным способам противодействия злоумышленникам. Они должны уметь распознавать мошенников и помогать родственникам избегать последствий от их действий, заключил Ветров.

Недавно у мошенников появилась новая схема обмана детей — они звонят учащимся от лица администрации школы, чтобы якобы подтвердить доступ в электронный журнал. После этого они выманивают код-пароль из SMS и получают доступ к аккаунту ученика для доступа к аккаунтам МЭШ или порталу mos.ru. Россиянам напомнили, что администрация учебного заведения ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные.

Россиянам ранее рассказали, как уберечь детей от участия в схеме мошенников.