Мошенники придумали новую схему, с помощью которой обманывают в интернете

ВТБ предупредил о действиях мошенников на интернет-форумах по защите от них же

Специалисты ВТБ рассказали о новой схеме мошенников в интернете с помощью форумов по защите от них самих. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно схеме, пользователи соцсетей, подозревая, что их пытаются обмануть по телефону, начинают искать советы для защиты на форумах. Люди находят сайты с отзывами от тех, кто столкнулся с различными способами обмана.

Однако сообщения на таких форумах могут оставлять сами злоумышленники, которые убеждают пользователя, что он действительно контактировал с аферистами и теперь нужно срочно «спасти его деньги». После втирания в доверие мошенники обычно начинают следовать классической схеме обмана с переводом денег «на безопасный счет».

Вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин посоветовал внимательно вчитываться в сообщения и пуш-уведомления от банка и не передавать никому коды и пароли.

В основном жертвами мошенников оказываются наименее информационно «подкованные» люди — дети и старики. Поэтому специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 (бывшая — F.A.C.C.T.) Дмитрий Дудков рассказал, как уберечь детей от участия в схеме мошенников. По словам эксперта, с ребенком необходимо разговаривать о кибербезопасности, повышать его цифровую грамотность. Кроме того, несовершеннолетнего нужно учить распознавать признаки мошенничества и манипуляций, которые могут исходить от аферистов.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества со СНИЛС.