Россиян предупредили о новом способе мошенничества со СНИЛС

Адвокат адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков рассказал в беседе с агентством «Прайм», что СНИЛС так необходим мошенникам, поскольку данные этого документа содержат личные и финансовые сведения о владельце. Речь идет о страховом стаже, пенсионных коэффициентах, начисленных взносах.

По словам юриста, фальшивые вакансии являются сравнительно новым способом заполучить чужой СНИЛС: мошенники предлагают работу и просят данный документ якобы для оформления. Также аферисты крадут личные данные через фишинговые сайты и предложение выплат от государства. Кроме того, мошенники могут выдавать себя в социальных сетях за знакомых или взламывать базы данных.

Как отметил Земсков, чужой СНИЛС нужен аферистам для того, чтобы получать социальные выплаты, оформлять кредиты и займы, бесплатно пользоваться медицинскими услугами. Помимо этого, они могут продавать СНИЛС в даркнете для его последующего использования в других мошеннических схемах.

До этого гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал «Газете.Ru», что СНИЛС — это не просто цифры, а своего рода «цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России.

Ранее россиянка лишилась 11 млн рублей после того, как продиктовала мошенникам номер СНИЛС.