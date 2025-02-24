Гидрометцентр сообщил об ожидаемой 24 февраля в Москве погоде

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и до - 3°C

24 февраля в Москве ожидается облачная погода, местами гололедица и температура до - 3°C. Об этом сообщается на сайте на сайте Гидрометцентра.

Днем в российской столице прогнозируется -1...-3°C. В ночь на 25 февраля температура может понизиться до -14°C.

Скорость дующего с севера ветра составит 2-7 м/с. Атмосферное давление будет равняться 759 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться от -6°C до -1°C. В ночь на 25 февраля температура может опуститься до -17-20°C.

24 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что метеорологи предупредили жителей трех регионов страны об аномально холодной погоде.

Накануне Вильфанд сообщил, что торопиться прощаться с зимой не стоит, потому что понижение температуры до -10...-13°C еще возможно в марте на европейской территории России.

Ранее женщина рассказала, как живет с аллергией на зиму.