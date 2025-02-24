В Турции мужчина поселился в пещере после того, как потерял дом во время землетрясения

Duvar: 55-летний турок после потери дома при землетрясении поселился в пещере

После того, как дом жителя Турции Али Бозоглана был разрушен землетрясением, мужчина переселился в пещеру. Об этом сообщает турецкая газета Duvar.

Бозоглан и его семья не пострадали во время сильнейшего землетрясения, которое произошло в феврале 2023 года. Однако стихийное бедствие, разрушившее дом мужчины, вызвало у него страх перед новыми возможными подземными толчками. Поэтому он отверг все варианты проживания в новом доме и в специальном контейнере и решил переселиться в безопасную, на его взгляд, пещеру.

По словам мужчины, несмотря на некоторые бытовые неудобства, проживание в пещере является безопасным и комфортным.

12 февраля сообщалось, что чешские спелеологи обнаружили крупнейшее в мире подземное термальное озеро в пещере на границе Албании и Греции.

Ранее девушка-спелеолог второй раз застряла в одной и той же пещере и провела там четыре дня.