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Девушка-спелеолог второй раз застряла в одной и той же пещере и провела там четыре дня

В Италии спелеолог попала в ловушку, изучая пещеру, и провела там четыре дня

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CNSAS

Ученая-спелеолог застряла в пещере на севере Италии и была спасена спустя четыре дня, сообщает The Guardian.

В субботу, 15 декабря, Оттавия Пиана вошла в пещеру Буэно Фонтено недалеко от Бергамо с восемью другими участниками экспедиции. Она исследовала неизведанный участок со сложной морфологией, когда упала с высоты пяти метров, повредив лицо, ребра и колени. На место вызвали спасателей, и следующие четыре дня более 150 специалистов работали круглосуточно, пытаясь доставить 32-летнюю женщину в безопасное место. Ее пришлось пристегнуть к носилкам и нести 4 км по узким туннелям, расчищая преграды с помощью взрывчатки.

Время от времени команда останавливалась, чтобы проверить, остается ли пострадавшая в сознании. Рано утром в среду, 18 декабря, женщину вынесли из пещеры и доставили вертолетом в больницу в Бергамо. Известно, что за последние 17 месяцев это был уже второй случай, когда Пиану пришлось спасать из одной и той же пещеры. В первый раз она сломала ногу и пробыла в ловушке два дня. Теперь ученая заявила, что хочет «навсегда оставить спелеологию», так как уверена, что «больше никогда не войдет в пещеру».

Ранее в США пожарные спасли альпиниста, повисшего на скале над пропастью.

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