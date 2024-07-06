Россиянам рассказали о простом способе увеличить пенсию

Существует простой, но редко используемый способ увеличить пенсию — не обращаться за ней по достижению пенсионного возраста. Об этом РИА Новости заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)», — объяснила механизм Солодовникова.

Она пояснила, что если не обращаться за пенсией на протяжении года после получения на это право, увеличит пенсию на 6%. А если не обращаться за пенсией на протяжении десяти лет — то она вырастет в два раза. Солодовникова добавила, что на практике такой возможностью практически не пользуются.

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