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Россиянка лишилась 11 млн рублей после того, как продиктовала мошенникам номер СНИЛС

В Петербурге пенсионерка продиктовала номер СНИЛС и лишилась 11 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Петербурга отдала мошенникам 11 миллионов рублей, поверив «сотрудникам» разных ведомств. Об этом сообщает «Мегаполис» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первой с россиянкой связалась якобы сотрудница поликлиники, уточнила номер СНИЛС 72-летней пенсионерки. На следующий день мошенники, звонившие якобы из Роскомнадзора, заявили, что неизвестные воспользовались данными и получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Спустя некоторое время, ей заявили, что неизвестный взял на нее кредит в размере одного миллиона рублей. По требованию аферистов пенсионерка купила телефон и через него перевела злоумышленникам около двух миллионов рублей, часть из которых взяла в кредит.

Позже женщине сообщили, что неизвестные якобы пытаются продать ее машину и россиянка должна сделать это раньше. Деньги от сделки она также отправила аферистам.

На следующий день ей позвонил «сотрудник ФСБ». В результате она несколько раз заняла деньги у близких и перевела мошенникам.

Только спустя время россиянка поняла, что с ней общались аферисты, и обратилась в полицию. На данный момент мошенников ищут.

Ранее в Бурятии школьница помогла мошенникам обокрасть мать.

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