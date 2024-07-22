Россиянка лишилась 11 млн рублей после того, как продиктовала мошенникам номер СНИЛС

Жительница Петербурга отдала мошенникам 11 миллионов рублей, поверив «сотрудникам» разных ведомств. Об этом сообщает «Мегаполис» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Первой с россиянкой связалась якобы сотрудница поликлиники, уточнила номер СНИЛС 72-летней пенсионерки. На следующий день мошенники, звонившие якобы из Роскомнадзора, заявили, что неизвестные воспользовались данными и получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».
Спустя некоторое время, ей заявили, что неизвестный взял на нее кредит в размере одного миллиона рублей. По требованию аферистов пенсионерка купила телефон и через него перевела злоумышленникам около двух миллионов рублей, часть из которых взяла в кредит.
Позже женщине сообщили, что неизвестные якобы пытаются продать ее машину и россиянка должна сделать это раньше. Деньги от сделки она также отправила аферистам.
На следующий день ей позвонил «сотрудник ФСБ». В результате она несколько раз заняла деньги у близких и перевела мошенникам.
Только спустя время россиянка поняла, что с ней общались аферисты, и обратилась в полицию. На данный момент мошенников ищут.
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