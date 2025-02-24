Врач предупредила, о каких болезнях могут говорить холодные конечности

Проблема холодных конечностей является нередкой — многие люди сталкиваются с этим. Чаще всего эти симптомы могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева.

«Сниженный уровень гемоглобина (анемия) в крови также вызывает холодные руки и ноги, за счет недостаточного кровоснабжения тканей кислородом. Кроме того, одной из главных причин холодных конечностей является недостаточное кровообращение. Это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом, при котором на стенках артерий накапливается холестерин. Если кровь не может свободно циркулировать к конечностям, они могут ощущаться холодными», — объяснила она.

Помимо этого, некоторые заболевания нервной системы, например, синдром Рейно, могут вызывать спазмы кровеносных сосудов, что приводит к временной нехватке кровоснабжения. Это состояние часто сопровождается изменением цвета кожи и ощущением покалывания.

«Недостаточная функция щитовидной железы (гипотиреоз) также может замедлить обмен веществ, что приводит к снижению температуры тела и холодным конечностям. В этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, такие как усталость, увеличение веса и сухость кожи. У людей с диабетом же может развиваться диабетическая невропатия — повреждение нервов, которое также может ухудшать кровообращение и вызывать холод в конечностях», — заявила врач.

Если возникают случаи частого появления чувства холода в руках и ногах, важно обратиться к врачу для диагностики и выяснения причины.

«В качестве временных мер можно рекомендовать упражнения для улучшения кровообращения. Кроме этого, носите теплую одежду и носки и поддерживайте комфортную температуру в помещении. Помните, что холодные руки и ноги могут быть не только неприятным симптомом, но и признаком более серьезных проблем со здоровьем. Не нужно игнорировать это состояние и внимательно следите за своим самочувствием», — резюмировала кардиолог.

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