Названы проблемы организма, которые решит шиповник

Быстрая утомляемость, слабость, раздражительность, сухость кожи и ее серый цвет, плохая заживляемость царапин и порезов — это симптомы, которые говорят о дефиците витамина С, рассказала «Газете.Ru» Руфия Алиева, провизор и генеральный директор завода лекарственных трав «Здоровье Health».

«Снижение умственной и физической работоспособности — первый признак недостатка витамина С. Длительный дефицит приводит к тому, что начинают воспаляться волосяные фолликулы, волосы скручиваются в спирали, кровоточат и опухают десны. Та самая цинга — результат постоянного недостатка витамина С в плазме крови, — рассказывает Алиева. — Этот витамин наш организм получает вместе с едой, если рацион содержит фрукты и овощи».

Эксперт советует при наличии перечисленных проблем со здоровьем сдать кровь на анализ. Уровень витамина C считается пониженным, если в крови его менее 4 мкг/мл.

Алиева рекомендует поднимать содержание витамина не химически-синтезированными витаминными комплексами, а с помощью лекарств, созданных природой, которые усваиваются гораздо лучше. Лучший из них — шиповник, в 100 граммах которого содержится 426 мг витамина С. Это вдвое больше, чем в черной смородине, и в 50 раз выше, чем в лимоне.

Кроме повышения тонуса и восстановления кожи, волос и десен, шиповник укрепляет иммунитет, противодействует инфекциям, изобилует антиоксидантами и защищает клетки от свободных радикалов, замедляет процессы старения и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

У шиповника очень мало противопоказаний, с его приемом следует быть осторожным тем, у кого есть склонность к аллергиям, диабету, заболеваниям ЖКТ. При хронических заболеваниях прием шиповника лучше согласовать с врачом.

«Чтобы получить из шиповника максимум витамина С, его надо заваривать так — 1-2 столовых ложки плодов шиповника залить 250 мл горячей воды и настаивать 6-12 часов, для цветов достаточно 10-20 минут. Вода должна быть 60-80 градусов, при более высокой температуре витамин С разрушается. Если для настоя использовать термос со стеклянной колбой, то вкус будет более насыщенным и ярким, а напиток — более полезным. Можно использовать готовые фиточаи с шиповником, на заваривание которых требуется меньше времени», — отметила она.

Эксперт рекомендует усиливать полезные свойства шиповника, добавляя к нему другие растительные компоненты. Антиоксидантные свойства настоя шиповника увеличит имбирь, а шалфей, мята или мелисса усилят успокаивающий и противовоспалительный эффект. Если смешать 50% плодов шиповника и 50% плодов рябины, получится прекрасный витаминный сбор, который повышает защитные силы организма в период простудных заболеваний.

Напиток из шиповника надо принимать 2 недели, затем сделать недельный перерыв. Или пить через день, взрослому человеку достаточно 200 мл в день. Алиева советует пить отвар через трубочку, чтобы органические кислоты не повредили зубную эмаль.

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