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В Финляндии политика сняли с выборов после одного заявления об Украине

Yle: в Финляндии политика сняли с выборов после слов, что Украина – часть РФ
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Коалиционная партия Финляндии исключила из регионального избирательного списка в Сатакунта кандидата в депутаты Йоханну Турья после того, как она назвала Украину частью России. Об этом пишет Yle.

В своих соцсетях она заявила, что границы Украины никогда официально не были подтверждены, а сама страна всегда была частью России.

После этого в Коалиционной партии Финляндии заявили, что Турья не будет участвовать в выборах по причине «отсутствия доверия».

«Мы попытались связаться с Турьей, чтобы она рассказала, что стоит за ее комментариями. Однако она нам не ответила», — уточнили в политическом объединении.

Там также заверили, что позиция партии по конфликту на Украине остается неизменной – она поддерживает «оборонительную борьбу» Киева.

До этого независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время дискуссии с журналистом заявил о неотвратимости раздела Украины и назвал республику «вымышленным государством».

Ранее Евросоюз назвали «сборищем неудачников», лающих на Россию.

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