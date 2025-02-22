Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве клиента банка отказались обслуживать на русском

В Киеве сотрудница банка отказалась обслуживать клиента из-за русского языка

Сотрудница киевского банка отказалась обслуживать клиента, который говорил на русском языке. Видео опубликовала «Страна.ua».

На записи женщина, работающая в кредитно-финансовом учреждении, заявила, что не понимает русского языка. Клиент возразил, что она по закону должна обслуживать клиентов на двух языках, а то, что она знает только украинский — ее проблема. После этого сотрудница учреждения сказала, что их беседа окончена, и предложила мужчине поискать другое отделение банка.

В прошлом октябре конфликт из-за запрета общаться на русском в публичной сфере произошел в одной из аптек Одессы, где недовольный покупатель потребовал от девушки-фармацевта общаться с ним исключительно по-украински. Та не отказывалась и периодически переходила на государственный язык, но затем возвращалась к русскому. В конце опубликованной в сети видеозаписи мужчина потребовал от фармацевта назвать свою фамилию и заявил, что будет жаловаться.

Ранее в Тбилиси митингующие напали на мужчину, решив, что он русский.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами