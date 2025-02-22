В Киеве клиента банка отказались обслуживать на русском

Сотрудница киевского банка отказалась обслуживать клиента, который говорил на русском языке. Видео опубликовала «Страна.ua».

На записи женщина, работающая в кредитно-финансовом учреждении, заявила, что не понимает русского языка. Клиент возразил, что она по закону должна обслуживать клиентов на двух языках, а то, что она знает только украинский — ее проблема. После этого сотрудница учреждения сказала, что их беседа окончена, и предложила мужчине поискать другое отделение банка.

В прошлом октябре конфликт из-за запрета общаться на русском в публичной сфере произошел в одной из аптек Одессы, где недовольный покупатель потребовал от девушки-фармацевта общаться с ним исключительно по-украински. Та не отказывалась и периодически переходила на государственный язык, но затем возвращалась к русскому. В конце опубликованной в сети видеозаписи мужчина потребовал от фармацевта назвать свою фамилию и заявил, что будет жаловаться.

Ранее в Тбилиси митингующие напали на мужчину, решив, что он русский.