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В Госдуме сообщили о нелегальном хостеле с мигрантами в подмосковных гаражах

Депутат Слуцкий: в Солнечногорске около ста мигрантов поселили в гаражах
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Depositphotos

В подмосковном Солнечногорске на территории гаражно-строительного кооператива открыли нелегальный хостел для мигрантов. Об этом сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат поянил, что сам он об этом узнал от местных жителей, которые пожаловались, что в гаражах живут около 100 человек. Причем поведение жильцов оставляет желать лучшего. Тем не менее районная администрация вместо закрытия хостела лишь направляла руководству кооператива предостережение о нецелевом использовании земли.

Слуцкий пообещал обратиться к начальнику ГУВД Подмосковья с требованием провести проверку.

В начале февраля в Нижнем Новгороде сотрудники Федеральной службы безопасности задержали группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. По данным ведомства, с февраля 2023 года злоумышленники помогли более 5 тыс. нелегальных мигрантов остаться на территории России.

Ранее в Новосибирске задержали семейную пару за организацию нелегальной миграции.

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