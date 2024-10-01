Юрист объяснил, какое наказание грозит учителю, не выпустившему ребенка в туалет

Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» прокомментировал инцидент в Одинцовской школе, где педагог не выпустила ученика в туалет и он не смог стерпеть нужду. Он подчеркнул, что учитель не может запретить ребенку отлучиться в уборную, поскольку это прямое нарушение прав человека.

По словам юриста, если ученика не выпустили в туалет или наказали, когда он без разрешения отлучился сам, — необходимо писать жалобу в прокуратуру и местный департамент образования.

«Если доводы жалобы подтвердятся, администрацию школы оштрафуют, а учитель получит дисциплинарное взыскание, а также возможно привлечение к административной ответственности. Еще с администрации школы возможно в судебном порядке взыскать моральную компенсацию», — разъяснил адвокат.

30 сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что готовит обращение в Генеральную прокуратуру в связи со скандалом в Одинцовской средней общеобразовательной школе №3.

Как рассказала общественный деятель, учительница не пустила четвероклассника в туалет и ребенок не смог стерпеть нужду. В настоящее время мальчик болеет, на фоне переживаний и унижения у него поднялась температура. Мать школьника уже обратилась в прокуратуру.

При этом Мизулина отметила, что случаи, когда детей не отпускают в туалет с уроков в российских школах участились, что является тревожной тенденцией.

Ранее родители учеников потребовали убрать прозрачные двери в туалетах екатеринбургской гимназии.