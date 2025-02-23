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Врач посоветовала рецепт диетических блинов для худеющих на Масленицу

Врач Хайкина: на Масленицу можно приготовить блины с овсяной мукой и йогуртом
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Jaromir Klein/Shutterstock/FOTODOM

Близится Масленица, главным угощением во время которой являются блины. И у многих людей, которые сидят на диете, возникает вопрос — можно ли им блины, и как сделать их менее калорийными? Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Как отметила врач, классические блины – это мука, молоко, сахар и масло. В результате они богаты простыми углеводами и жирами, но практически не содержат белка и клетчатки, из-за чего быстро вызывают чувство голода.

«В диетическом варианте мы меняем состав, делая блины более насыщенными белком и полезными микроэлементами, при этом снижая калорийность. Для этого рецепта не требуется большое количество ингредиентов. Ингредиенты здесь рассчитаны примерно на 5-6 блинов. Рецепт включает в себя: 2 яйца; 100 мл молока (или растительного аналога); 2 ст. л. овсяной муки (можно перемолоть овсянку); 1 ст. л. греческого йогурта; 1 ч. л. растительного масла; щепотку соли и разрыхлителя; подсластитель (по желанию)», — поделилась Хайкина.

Чтобы приготовить диетические блины по рецепту врача необходимо взбить яйца с молоком и йогуртом до однородной массы, затем добавить овсяную муку, соль и разрыхлитель, тщательно перемешав все это. После разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и жарьте блины на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.

Калорийность таких блинов составляет примерно 80 ккал на один блин. В нем будет содержаться примерно 6 г белка, 7 г углеводов и 3 г жиров.

Как объяснила нутрициолог, такие блины полезны по следующим причинам. В них больше белка — яйца и йогурт добавляют сытость, что помогает дольше оставаться без чувства голода. В них меньше жира — заменяем сливочное масло на минимальное количество растительного. Медленные углеводы — овсяная мука вместо пшеничной стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки инсулина. Нет лишнего сахара — можно добавить натуральный подсластитель или насладиться блинами с фруктами.

«Можно ли худеть и есть блины? Да! Если заменить муку, уменьшить жирность и добавить белок, блины станут не только вкусными, но и подходящими для правильного питания», — резюмировала врач.

Ранее были названы самые вредные начинки блинов на Масленицу.

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