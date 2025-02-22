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«Всегда хотел причинить боль»: знакомая — о мужчине, издевавшемся на автомойке над студентками

Жительница Урала рассказала, что издевавшийся над студентками мужчина всегда был агрессивным

21-летний Давид Анашкин, ставший зачинщиком издевательств над четырьмя студентками на автомойке в Каменске-Уральском, с детства был агрессивным. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая его семьи Мария (имя изменено). Женщина отметила, что его отец был наркоманом и сидел в тюрьме, мать — пила, а после их смерти мальчика воспитывала бабушка.

«Я знала его до трех или четырех лет, уехали мы [из общежития] из-за его отца, который вышел из тюрьмы с туберкулезом. Потом уже от знакомых узнала, что вскоре отец умер, через несколько лет умерла и мать. Давид со своим младшим братом жил у бабушки. Отец наркоман, сидел в тюрьме, мать пила. С рождения было ясно, что у Давида психическое отклонение. [Оно проявлялось] в агрессии, всегда хотел причинить боль, пнуть, укусить. Я о нем ничего не слышала до этого случая. Я была шокирована, но потом вспомнила, что он в малом возрасте был агрессивный», — сказала она.

В начале января несколько молодых людей в Каменске-Уральском похитили четырех девушек, отвезли на автомойку и несколько часов издевались над ними. Студенток били, раздевали, обливали ледяной водой и пеной — все из-за ссоры в соцсетях. После их отпустили, но пригрозили расправой, если они расскажут о случившемся. Девушки все рассказали родителям, мужчин задержали по подозрению в хулиганстве, но вскоре отпустили. Инцидент возмутил депутатов и общественных деятелей — они призвали СК и Генпрокуратуру не «спускать дело на тормозах».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее омбудсмен заявил о готовности помочь студенткам, которых похитили, раздели и избили на автомойке.

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