«Не скули, раздевайтесь!» На Урале похитили студенток и издевались над ними, снимая на видео

Несколько молодых людей в Каменске-Уральском похитили четырех девушек, отвезли на автомойку и несколько часов издевались над ними. Студенток били, раздевали, обливали ледяной водой и пеной — все из-за ссоры в соцсетях. После их отпустили, но пригрозили расправой, если они расскажут о случившемся. Девушки все рассказали родителям, мужчин задержали по подозрению в хулиганстве, но вскоре отпустили. Инцидент возмутил депутатов и общественных деятелей — они призвали СК и Генпрокуратуру не «спускать дело на тормозах».

Похитили и избили

2 января Анна из Каменска-Уральского праздновала совершеннолетие в компании подруг. Одной из них настойчиво звонил 21-летний Давид Анашкин. Девушка явно не хотела общаться с ним, и тогда именинница взяла трубку и резко ответила молодому человеку. После этого девушки вступили с Давидом в перепалку в соцсетях, сообщил Telegram-канал Baza. Подружки не придали ссоре особого значения и продолжили праздновать.

Оскорбленный Давид на следующий день решил отомстить девушкам. Вечером 3 января молодой человек в компании своего 16-летнего брата и 20-летнего товарища отправились к одной из девушек домой. У нее в гостях были две подруги, и когда они вышли на улицу из подъезда, их скрутили и затолкали в ВАЗ-2114, отобрали телефоны и заставили выманить из дома Аню.

После этого всех четверых девушек отвезли на автомойку на улице Карла Маркса. Там над ними устроили расправу — били по голове, рукам и ногам, раздевали, обливали ледяной водой и пеной.

«Простите, пожалуйста! Не надо!» — умоляли девушки.

«Не скули, в натуре! Дай леща! <…> Раздевайтесь!» — отвечали молодые люди.

По данным Baza, 16-летних М. и Л. заставляли наблюдать за издевательствами. Избивали совершеннолетнюю Аню и ее 17-летнюю подругу К. Как уточнил портал E1.ru, на автомойке в тот момент работали несколько взрослых сотрудников, однако они не помешали издевательствам. Спустя несколько часов молодые люди отпустили девушек, но пригрозили расправой, если те расскажут о случившемся.

Девушки молчать не стали и рассказали обо всем родителям, после чего сняли побои. Медики зафиксировали ушибы головы, рук и поясницы, пострадавшие написали заявления в полицию. 5 января СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, а братья Анашкины признались в совершении преступления, уточнила Baza. По ее информации, Давида задержали, однако позже отпустили. Его младшего брата оставили под подпиской о невыезде. В телефоне одного из молодых людей нашли 18-минутное видео с издевательствами. Позже оно разлетелось по Сети.

«Из 18 минут съемки того, как издеваются над моим ребенком, я смогла посмотреть только пять. Дальше моя психика просто не выдержала. Просто поражает поведение взрослых людей, сотрудников мойки. На кадрах видно, как они ходят рядом и ржут, как малолетки издеваются над девчонками. У меня в голове такое не укладывается, я сужу по себе — я взрослый человек, если бы увидела такой ужас, все бы сделала, чтобы остановить», — рассказала мать Ани.

Что говорят в полиции

Сотрудники МВД установили личности всех подозреваемых и задержали троих молодых людей, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Свердловской области 21 февраля.

В полиции подтвердили, что история произошла вечером 3 января. Заявление от пострадавших поступило на следующий день.

«По предварительным сведениям, конфликт с последующей дикой расправой произошел якобы из-за оскорблений в сети интернет. Сотрудники полиции Каменска-Уральского по горячим следам установили всех участников ЧП и задержали подозреваемых», — отметили в пресс-службе регионального МВД.

Там добавили, что все фигуранты дела — местные жители, одного из них ранее привлекали к уголовной ответственности по статье о краже , суд наказывал его штрафом в размере 10 тыс. рублей.

«Видимо, вердикт суда, к большому сожалению, не стал поводом для него задуматься о том, как можно себя вести в цивилизованном обществе, а как — нельзя», — добавили в полиции.

СК в Каменске-Уральском возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера.

«Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили проведение экспертиз.

«С участием подозреваемых также выполняются необходимые процессуальные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов соответствующей меры пресечения», — резюмировали в МВД.

Реакция общества

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала случившееся «жестью». По ее словам, молодые люди могли планировать шантажировать пострадавших студенток в будущем.

«Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера, умышленным причинением вреда здоровью — нет. Обратимся в Следственный комитет», — написала она.

Позже Мизулина добавила, что не понимает, как подобное насилие «в принципе могли квалифицировать как хулиганство».

«У меня просто нет слов. Считаю, что проверка должна быть проведена в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые изначально вели следствие», — подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал «Газете.Ru», что его аппарат уже обратился в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Историю знаем. Работаем с комиссией по делам несовершеннолетних. Если родители или сами девочки обратятся — окажем помощь», — заявил омбудсмен.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что попросит Генпрокуратуру проверить ход расследования, а также проверить автомойку на легальность работы, «как минимум по линиям налогового и миграционного контроля».

«Абсолютная дикость произошла на Урале в Каменске-Уральском. Некий 21-летний Давид с бандой малолетних отморозков сначала приставали к студенткам в переписках, а после отпора выследили и выкрали их. Увезли на автомойку, раздели и снимали издевательства на камеру <…> Похищение, угроза убийством, посягательство на половую неприкосновенность — тут усматривается целый список статей, и это не считая того, что на автомойке были еще люди, которые просто смотрели и не вмешивались», — подчеркнул парламентарий.

Он пообещал не «спустить на тормозах» дело и обратиться в правоохранительные органы.

Если есть данные, что эти садисты могут угрожать родителям потерпевших или самим девушкам — то все они должны находиться под стражей до окончания расследования и вынесения приговора! Будем на этом настаивать. Леонид Слуцкий Депутат Госдумы

Позже стало известно, что издевавшихся над девушками молодых людей везут в СИЗО. Источник E1.ru сообщил, что их будут содержать в разных камерах.

По данным издания, всего в компании было пятеро человек. Самый старший — 21-летний Давид, с ним были двое подростков 16 и 17 лет. Еще двое, 18-летний и 19-летний юноши были за рулем.

Близкие пострадавших девушек боятся, что дело «замнут». По их информации, у одного из задержанных есть влиятельный родственник, а сам молодой человек, по неподтвержденным данным, учится на сотрудника правоохранительных органов.