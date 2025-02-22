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Пенсионерка из Петрозаводска лишилась квартиры и отдала мошенникам почти 5 млн рублей

В Карелии пенсионерка осталась без квартиры из-за мошенников
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Shutterstock

Пожилая жительница Петрозаводска пыталась «спасти» свою квартиру и осталась без денег и жилья, выполняя указания мошенников. Об этом сообщает УМВД по Республике Карелия.

Неизвестные связались с 62-летней пенсионеркой под предлогом замены медицинского полиса. Убедив женщину перепроверить данные, аферисты выманили у нее номер СНИЛС. Вскоре потерпевшей стали один за другим поступать звонки от неизвестных.

Представляясь сотрудниками портала «Госуслуги», Росфинмониторинга, Центробанка, ФСБ и других структур, каждый из них убеждал женщину в том, что ее личные данные теперь известны преступникам, и рассказывал, как поступить в такой ситуации. Пытаясь защитить себя от злоумышленников, заявительница стала следовать указаниям преступников.

Пенсионерка по указанию аферистов выставила на продажу свою квартиру и заняла у знакомых полмиллиона рублей. Все полученные от продажи деньги она перевела на якобы безопасные счета. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию, общий ущерб составил 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее школьный психолог из Красноярска заложила квартиру и отдала 4,5 млн рублей мошенникам.

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