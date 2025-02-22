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Советник главы Ростовской области не признал вину в превышении полномочий

Советник главы Ростовской области Гончаров не признал вину по уголовному делу
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Правительство Ростовской области

Советник главы Ростовской области Виктор Гончаров, являющийся фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, не признал вину во время заседания Ленинского районного суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката чиновника Романа Яньшина.

«Не признает вину», — сказал юрист.

Гончарова задержали 21 февраля. На него завели дело по ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Дело Гончарова связано с делом задержанного замгубернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, выяснили журналисты. Его подозревают в причастности к незаконному выделению 155 млн рублей поддержки аграрным предприятиям, находившимся в плачевном финансовом положении. Впоследствии компании стали банкротами, а деньги были присвоены.

Источник РИА Новости утверждает, что именно Гончаров распорядился о выделении данных средств, когда еще занимал должность первого вице-губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что суд арестовал советника главы Ростовской области Гончарова.

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