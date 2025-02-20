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В Тольятти женщина избивала взятых под опеку сестер утюгом за непослушание

КР: в Тольятти женщина взяла под опеку сестер и истязала их
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Depositphotos

В Тольятти местная жительница стала фигуранткой уголовного дела после истязания родных сестер. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, после того, как родителей не стало, 31-летняя женщина по имени Татьяна взяла под опеку двух несовершеннолетних сестер. Как рассказала сама опекунша, девочки не слушались ее. Так, 15-летняя школьница завела отношения с молодым человеком и стала сбегать из дома. После очередного конфликта девушка обратилась в органы опеки.

Как выяснили в полиции, женщина нередко избивала сестер. По словам источника издания, родственница могла бить школьниц утюгом.

В отношении опекунши возбудили уголовное дело, школьниц отправили в реабилитационный центр.

Известно, что у Татьяны есть пятилетний сын. Мать якобы говорила о том, что любит только его, а сестер взяла под опеку из-за страха перед общественным порицанием.

Ранее пара из США несколько месяцев держала дочь в курятнике и кормила ее только лапшой.

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