Кот четыре недели плавал по океану без пищи и добрался до Карибских островов

NOS Nieuws: кот в контейнере без пищи проплыл от Нидерландов до Карибских островов

Кот забрался в контейнер сухогруза в голландском Северном Брабанте и четыре недели плавал по Атлантическому океану в трюме без пищи. Об этом пишет NOS Nieuws.

За четыре недели путешествия животное преодолело путь от Нидерландов до Карибских островов. К концу путешествия кот заметно отощал. Сотрудники AMC Cargo обнаружили его, только когда распечатали контейнер в конечной точке маршрута — на острове Кюрасао у берегов Венесуэлы.

После путешествия черно-белый кот был напуган, поэтому сотрудникам транспортной компании пришлось заманивать его в клетку с пищей. После этого его передали сотрудникам фонда Kitten Rescue Curaçao Foundation, в котором животное кормят, лечат и ищут ему хозяев. Пока не установлено, принадлежал ли он кому-то раньше. Чипа на коте нет.

До этого в Челябинске кот, сбежавший из дома, вернулся к хозяевам спустя три года. Одичавшего кота нашли жители поселка Новый Ключ весной 2024 года, неравнодушные люди подобрали животное и разместили пост в социальных сетях.

Ранее в Британии кот вернулся к хозяевам спустя 11 лет после пропажи.