Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске кот спустя три года скитаний вернулся домой

В Челябинске кот, сбежавший из дома, вернулся к хозяевам спустя три года

close
100%
«Агентство чрезвычайных новостей»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинской области сбежавшего из дома кота нашли в лесу спустя три года. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Кот по кличке Тигран пропал весной 2021 года, животное сбежало из квартиры в поселке Колупаевка. Одичавшего кота нашли жители поселка Новый Ключ весной 2024 года, неравнодушные люди подобрали животное и разместили пост в социальных сетях.

Прежние владельцы узнали своего любимца по фото. Тиграна вернули домой, три года кот прожил в лесном массиве в 30 километрах от дома.

Ранее в Омске потерялся домашний голубь, который ладил с котом и носил комбинезон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами