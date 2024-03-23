В Челябинске кот спустя три года скитаний вернулся домой

В Челябинской области сбежавшего из дома кота нашли в лесу спустя три года. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Кот по кличке Тигран пропал весной 2021 года, животное сбежало из квартиры в поселке Колупаевка. Одичавшего кота нашли жители поселка Новый Ключ весной 2024 года, неравнодушные люди подобрали животное и разместили пост в социальных сетях.

Прежние владельцы узнали своего любимца по фото. Тиграна вернули домой, три года кот прожил в лесном массиве в 30 километрах от дома.

Ранее в Омске потерялся домашний голубь, который ладил с котом и носил комбинезон.