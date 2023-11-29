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Кот вернулся в семью спустя 11 лет после пропажи

Independent: в Британии кот вернулся к хозяевам спустя 11 лет после пропажи

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В Англии кот вернулся в семью спустя 11 лет после пропажи, пишет Independent. Владельцы питомца назвали воссоединение с животным подарком к Рождеству.

Кот по кличке Тоби пропал в 2012 году, когда семья Алланов переехала в новый дом. После этого о судьбе питомца ничего не было известно, пока его не нашла женщина в нескольких километрах от дома хозяев животного.
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Она передала Тоби в зоозащитную организацию. Там питомца обследовали и нашли у него микрочип с данными владельцев. После этого волонтеры позвонили Жюстин, хозяйке кота, и сообщили радостную новость.

Женщина рассказала, что больше всего возвращению Тоби рад ее младший сын Чарли.

«Он был котом Чарли. Сын захотел кота, когда ему было восемь лет, и мы подарили ему Тоби, когда ему исполнилось 12 лет», — прокомментировала британка.

Жюстин добавила, что теперь в их доме живет и собака, но она надеется, что питомцы подружатся.

Ранее в США собака помогла спасателям найти кота, упавшего в шахту.

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