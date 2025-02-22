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СК направил в суд дела двух украинских националистов

СК направил в суд дела украинских националистов Корчинского и Середюка
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МВД

Следственный комитет России направил в суд дела украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Указанные лица публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Дела националистов были направлены в суды в рамках расследования преступлений, совершаемых Вооруженными силами Украины на фоне СВО. В этой же связи были задокументированы факты поставок вооружений украинской стороне со стороны Великобритании, ФРГ, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и других стран, а также нападение боевиков «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на мирных жителей Мариуполя.

Оба мужчины были заочно арестованы.

В 2024 году Дмитрия Корчинского объявили в международный розыск по делу о возбуждении ненависти.

Ранее Корчинский заявил, что призывной возраст на Украине можно понизить до 14 лет.

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