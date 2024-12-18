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Россиянка купила свидетельство о рождении несуществующей дочери и получила маткапитал

В Липецке женщина получила маткапитал на несуществующую дочь

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Shutterstock

В Липецке 51-летняя безработная женщина получила материнский капитал на несуществующую дочь. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, местная жительница по объявлению, найденному в интернете, купила свидетельство о рождении дочери, которой у нее никогда не было. Документ злоумышленница подала в отделение Фонда пенсионного и социального страхования и Управление социальной политики региона, чтобы получить выплаты на «ребенка».

В соцзащите ей не удалось получить деньги в связи с тем, что женщина неправильно заполнила заявление и получила отказ. В ОСФР ей выплатили около 704 тысяч рублей из бюджета.

Позже обман вскрылся, и в отношении липчанки возбудили уголовное дело. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд, теперь россиянке грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на Урале вынесли приговор банде мошенников, два года получавших маткапитал обманом.

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