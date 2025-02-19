В Техасе проверят киоск, где продали несколько выигрышных лотерейных билетов

Вице-губернатор американского штата Техас Дэн Патрик изучает магазин в штате, где продали выигрышный лотерейный билет на $83,5 млн, пишет Fox News. Сообщается, что в этом же месте ранее также был куплен выигрышный билет на крупную сумму.

В Техасе разгорается скандал вокруг выигрышного лотерейного билета на $83,5 млн. Он был куплен в магазине Winners Corner TX LLC. Победитель угадал все шесть номеров в розыгрыше, состоявшемся в понедельник: 19, 21, 25, 45, 47 и 52. Однако этот выигрыш вызвал не только радость, но и вопросы со стороны властей.

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик начал собственное расследование в отношении магазина после того, как выяснилось, что это уже не первый крупный выигрыш, связанный с данным магазином. В декабре 2024 года здесь был продан выигрышный билет на $2 млн, а в марте 2021 года — еще один на аналогичную сумму.

Политик лично посетил магазин после продажи сразу нескольких крупных выигрышных билетов. Он пообщался с продавцом и уточнил, не кажется ли ему подозрительным, что эта торговая точка уже не в первый раз делает людей миллионерами. Пока победитель лотереи остается неизвестным. Однако расследование по этому делу продолжается, и его итоги могут повлиять на будущее лотерейных курьерских услуг в Техасе, пишут местные СМИ.

Ранее женщина выиграла $2 млн благодаря ошибке продавца.