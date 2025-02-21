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Кемеровчанка поверила баннеру о помощи пенсионерам и потеряла более 9,3 млн рублей

В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам более 9,3 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая женщина из Кузбасса потеряла более 9,3 миллиона рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, пострадавшая увидела в интернете рекламный баннер, который предлагал проверить, есть ли ее имя в списках программы по улучшению финансового положения пенсионеров.

Женщина ввела свои данные, после чего ей позвонили и заявили, что она якобы действительно есть в списках. По словам неизвестных, ей якобы уже начислили $200, отказаться от участия она не может из-за высоких штрафных санкций.

После этого женщину убедили установить приложение для торговли ценными бумагами, так как участие в программе без этого шага невозможно. Сначала пострадавшая внесла на счет 95 тысяч рублей, затем, увидев прибыль на счету за десять дней, внесла еще семь миллионов из своих сбережений.

Позже женщине рассказали о необходимости оформить страховку «для защиты активов», она взяла кредит и перевела аферистам более двух миллионов рублей.

Когда у нее потребовали еще миллион рублей, она поняла, что отправила средства мошенникам, и обратилась в полицию. На данный момент сотрудники МВД устанавливают причастных лиц.

Ранее в Москве мошенники похитили подростка, укравшего драгоценности матери.

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