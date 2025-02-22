Россияне все чаще отдают предпочтение российским стройматериалам

Современный рынок строительных материалов поражает разнообразием: от отечественных новинок до зарубежных брендов. Но, как показывают последние данные, потребители все чаще отдают предпочтение российским товарам. Это показало исследование компании АРХИWOOD, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Страна-производитель строительных материалов становится все более важным фактором для потребителей. Согласно опросу, 45% респондентов всегда обращают внимание на происхождение материалов, а еще 35% делают это время от времени. Это говорит о растущем интересе к качеству, доступности и поддержке локальных производителей.

Лишь 20% участников опроса заявили, что страна производства для них не имеет значения.

Такие данные подчеркивают, что современный покупатель становится более осознанным: он не только ищет надежные и экологичные решения, но и стремится поддерживать отечественные бренды, которые предлагают достойное качество и соответствие международным стандартам.

Выбор в пользу отечественных строительных материалов обусловлен целым рядом причин, и каждая из них отражает ключевые потребности современных потребителей.

Согласно опросу, 30% респондентов выбирают российские материалы из-за их более низкой стоимости. 25% респондентов отметили высокое качество российских материалов, что говорит о растущем доверии к отечественным производителям. Еще 25% указали на легкость в доставке и доступность, что делает процесс строительства или ремонта более удобным. Поддержка отечественного производителя важна для 20% опрошенных.

Эти данные показывают, что российские материалы становятся не только экономически выгодным, но и эмоционально значимым выбором для многих.

Качество российских деревянных строительных материалов оценивается респондентами неоднозначно. 20% опрошенных считают его очень высоким, а 50% — удовлетворительным. При этом 15% респондентов указали на низкое качество, а еще 15% затруднились с ответом.

«Сегодня российские деревянные строительные материалы, такие как брус, доска и фанера, занимают значительную долю рынка, и это не случайно. По данным нашего опроса, 70% потребителей оценивают их качество как удовлетворительное или очень высокое. Это говорит о том, что отечественные производители не только сохраняют вековые традиции работы с деревом, но и активно внедряют инновации, делая продукцию конкурентоспособной», — отметил Александр Львовский, руководитель московского представительства компании и один из основателей архитектурной премии АРХИWOOD.

Потребители все активнее используют отечественные материалы как для основных строительных работ, так и для отделки.

Среди наиболее востребованных категорий российских строительных материалов лидируют бетон и цемент (30%). Деревянные изделия, такие как брус, доска и фанера, выбирают 25% респондентов. Отделочные материалы (обои, краски и пр.) предпочитают 20% опрошенных, а кровельные и сантехнические изделия — по 10%.

Среди причин отказа от зарубежных строительных материалов лидирует подорожание иностранной продукции (40%). Ограничения в импорте отметили 25% респондентов, а 20% указали на повышение качества отечественной продукции. Патриотические настроения стали причиной выбора российских материалов для 15% опрошенных.

Это подчеркивает, что экономические и политические факторы играют значительную роль в изменении потребительских предпочтений.

Результаты опроса свидетельствуют о стабильном спросе на российские строительные материалы благодаря своей доступности, качеству и удобству доставки. При этом потребители отмечают, что качество продукции, особенно деревянных материалов, может быть улучшено. Рост интереса к отечественным материалам также связан с подорожанием и ограничениями на импорт зарубежной продукции. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития отечественного рынка строительных материалов.

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