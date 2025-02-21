Россиянин с пистолетом ворвался в дом женщины, избил ее и ограбил из-за сметаны

В Подмосковье мужчина ворвался в дом женщины с пистолетом из-за сметаны

В Подмосковье мужчина совершил разбойное нападение из-за того, что ему продали плохую сметану. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Ярополец Волоколамского городского округа. Мужчина с травматическим пистолетом ворвался в дом 64-летней женщины и несколько раз ударил ее по голове. Затем он сорвал с ее шеи золотые украшения, снял с пальца золотое кольцо, а также украл деньги из кошелька. С похищенными ценностями злоумышленник скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, которым оказался 45-летний россиянин. Он рассказал стражам порядка, что пострадавшая занимается торговлей на дому и якобы продала ему некачественную сметану — именно после этого мужчина решил ее ограбить. Имущество он продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее россиянин напал на продавщицу с ножом и заявил, что потерял память.