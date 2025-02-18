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Россиянин напал на продавщицу с ножом и заявил, что потерял память

В Кемеровской области покупатель, угрожая продавцу ножом, украл банку кофе
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Киселевске перед судом предстанет местный житель, который с канцелярским ножом совершил разбойное нападение на продавца магазина. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

По данным следствия, обвиняемый пришел в магазин и, спрятав под одеждой банку кофе, попытался покинуть торговый зал, не оплатив покупку. Его действия были замечены продавцом. Женщина хотела остановить злоумышленника, но он достал из сумки канцелярский нож и приставил ей к груди, после чего скрылся, однако вскоре был задержан полицейскими.

Позже мужчина сообщил следователю о том, что у него был провал в памяти и он только частично помнит свои действия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Саранске дворник убирал снег во дворе дома и решил ограбить местную жительницу. 60-летний мужчина догнал прохожую и несколько раз ударил ее ножом, которым колол лед на улице. Выхватив у потерпевшей сумку, он скрылся с места происшествия. Раненую заметили местные жители, они вызвали скорую помощь, женщину удалось спасти. Дворнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее грабитель с пистолетом вынес из ювелирного магазина два лотка с золотом.

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