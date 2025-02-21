Аспирантка, устроившая взрыв в Петербурге, могла совершить научное открытие

Девушка, которая устроила взрыв в учебном кабинете в Петербурге, могла сделать научное открытие. Об этом со ссылкой на ректора Технологического института Андрея Шевчика сообщает spb.mk.ru.

Инцидент произошел во время опыта в рамках научно-исследовательской работы, который проводила 26-летняя аспирантка. Во время опыта произошел взрыв органического вещества — осколки колбы разлетелись в стороны и вонзились в лицо девушки, она получила резаные раны. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

По словам ректора, сотрудники института поддерживают связь с пострадавшей. Шевчик отметил, что вещество, с которым аспирантка проводила опыт, как считалось, не обладает взрывоопасными свойствами. Это значит, что девушка либо совершила гениальное научное открытие, либо нарушила правила безопасности. В данный момент проводится расследование инцидента.

Ранее в Петербурге мужчина получил тяжелые травмы из-за взрыва аэрозольного баллончика.