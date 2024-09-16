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Двух офицеров представительства Минобороны задержали за крупные взятки

СК: офицеры Минобороны РФ Популовский и Зорин признали вину во взяточничестве

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Shutterstock

Начальника военного представительства министерства обороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина заподозрили в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что дело связано с поставкой электропродукции и кабеля. По данным следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые получали взятки на общую сумму более 11 млн рублей. Сейчас следователи проверяют их причастность к другим подобным преступлениям.

В отношении офицеров возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Оба фигуранта признали вину.

На прошлой неделе в Красноярске задержали начальника тыла института МВД России по подозрению в получении взяток. Также возбуждено дело в отношении предпринимателя по подозрении в даче взятки. Имена получившего и давшую взятку не раскрываются.

По данным следствия, предприниматель передала начальнику тыла института взятку в размере 512 тысяч рублей. Деньги предназначались за победу в конкурсном отборе. Позднее он получил еще одну взятку подозреваемый в размере 359 тысяч рублей.

Ранее суд арестовал имущество экс-замначальника налоговой инспекции Москвы по делу о взятках.

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