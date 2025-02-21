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Российский подросток пытался продать авто матери, пока та лежала в больнице

В Барнауле подросток продал авто матери, пока та лежала в больнице
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Shutterstock

В Барнауле 17-летний юноша забрал машину матери, пока она лечилась в больнице, попал на ней в ДТП и затем продал ее. В отношении нарушителя были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», «Кража», «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как установили правоохранители, в марте 2024 года подросток, воспользовавшись тем, что матери нет дома, забрал ключи и документы от ее автомобиля, и, не имея прав на управление транспортным средством, месяц ездил на нем, пока не попал в аварию и не разбил чужую машину.

«Для компенсации ущерба владелец пострадавшего авто потребовал с подростка денежные средства в размере 150 тысяч рублей. Не имея данных средств, обвиняемый выставил машину матери на продажу, а затем по существенно заниженной цене продал ее, причинив материальный ущерб добросовестному покупателю автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В СК уточнили, что юноша ранее состоял на учете в органах системы профилактики. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

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